"Там профашистська федерація": олімпійський чемпіон із РФ у грубій формі висловився про шведських хокеїстів

Зокрема, Кожевніков виступив проти присутності шведських спортсменів у Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Він назвав фашистами чиновників скандинавської федерації, які розглядають заборону виклику до національних збірних гравців із клубів КХЛ.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському каналу "Матч ТВ".

Кожевніков висловив упевненість у тому, що громадян Швеції з дитинства налаштовують проти росіян, розповідаючи про битву під Полтавою у 1709 році.

"Що робити зі шведами? Не треба з ними контракти підписувати, щоб вони потім не відмовлялися грати. Вони нам Полтавську битву програли, досі пробачити не можуть. Шведів із дитинства цьому вчать, і федерація там теж працює профашистська.

Треба укладати контракти з канадцями та американцями – вони їдуть до нас, з ними все нормально. На шведах не зійшовся клином світ. За ними федерація, вони люди підневільні", - сказав Кожевніков.

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