Танзанійського боксера в першому раунді відправили в шалений нокаут за межі рингу: відео

Танзанійського боксера в першому раунді відправили в шалений нокаут за межі рингу: відео

Після падіння він залишався нерухомим.

У Танзанії відбувся божевільний бій між місцевими боксерами - Ентоні Езекіелем та Джумою Муфаджіо.

Уже в першому раунді Езекіель, який мав помітну перевагу в антропометрії, відправив суперника у нокаут. Більш того, зробив він це досить ефектно - потрапивши правою в голову Джумі, той полетів за межі рингу і впав із височини.

Зазначимо, що після цього удару Муфаджіо ще довгий час не підводився та навіть не ворушився.

До вашої уваги відео з цим нокаутом.

Debutant Antony Ezekiel (1-0) knocks Juma Mifagio (0-1) out of the ring for a KO-1 victory in their middleweight bout Saturday in Morogoro, Tanzania



️Mbuyu Studios pic.twitter.com/xhcDEDel5O — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 3, 2022

Додамо, що для Езекіеля це був дебютний бій на професійному рівні. Його суперник проводив другий поєдинок у кар'єрі – у першому він також програв.

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