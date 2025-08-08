Таємнича смерть 25-річного українського футболіста: ЗМІ назвали ймовірну причину трагедії

Володимир Білоцерковець / © УПЛ

У середу, 6 серпня, український футбол сколихнула новина, що помер півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець.

Причину смерті 25-річного українського футболіста луганський клуб досі не повідомив. Водночас ймовірними подробицями трагедії поділився у своєму Telegram-каналі журналіст та інсайдер Ігор Бурбас.

За його інформацією, Білоцерковця знайшли мертвим під вікном багатоповерхового будинку.

"Щодо трагедії Володимира Білоцерковця. Навряд чи вона матиме офіційне роз'яснення. І ми точно не дізнаємось істинну правду. Її футболіст "Зорі" назавжди поніс із собою у кращий світ.

Однак є інформація неофіційна. І от, наскільки відомо мені, Білоцерковця знайшли під вікном висотки. Мешкав він нібито на 18-му поверсі. Чи загинув власною смертю, відповідь дасть лише слідство. Однак команді ситуацію пояснили так, що це "вибір самого футболіста". Якщо дослівно.

Як би не було, а не лише "Зоря", а й весь український футбол втратив талановитого гравця. Він тільки-но відновився після травми і вже тренувався в загальній групі. Однак якісь речі певно залишались поза робочим процесом. Про них ми вже не дізнаємось. На жаль, це страшна трагедія", – написав Бурбас.

Своєю чергою, інший відомий журналіст Михайло Співаковський заявив, що луганський клуб не несе жодної провини в тому, що Білоцерковець пішов з життя.

"Взагалі не та ситуація, в якій хочеться свої інсайдерські таланти виявляти або прагнути до цього. Дуже просто багато спекуляцій щодо того, що в "Зорі" трагічні історії вже були і підтягується це в якийсь один ланцюг.

Я можу тільки сказати свідомо і відповідально, що, за моєю інформацією, клуб не несе жодної провини в тому, що Володимир пішов з життя. Тому моє прохання – не спекулювати на цю тему", – попросив Співаковський у Telegram-каналі "ТаТоТаке".

Білоцерковець є вихованцем харківського "Металіста". Упродовж своєї кар'єри він виступав за "Зорю", "Інгулець" та запорізький "Металург".

Володимир повернувся до "Зорі" на початку 2025 року, а в першій половині минулого сезону грав за "Інгулець".

Загалом за луганців Білоцерковець провів 11 матчів, в яких зробив один асист. У складі "Інгульця" забив 3 голи в 33 матчах. За запорізький "Металург" відзначився 2 голами та 9 результативними передачами.

