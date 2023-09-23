Тайм грали в меншості: Голанд допоміг "Манчестер Сіті" закріпитися на вершині АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" обіграв "Ноттінгем Форест" у домашньому матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги – 2:0 .

"Городяни" змогли забити швидкі два голи. На 7-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Філ Фоден.

А вже на 14-й хвилині Ерлінг Голанд подвоїв перевагу "небесно-блакитних".

На самому початку другого тайму господарі поля залишились у меншості – пряму червону картку отримав Родрі.

Однак чисельною перевагою гості скористатися не зуміли. Команда Хосепа Гвардіоли довела справу до перемоги, яка стала для неї шостою поспіль на старті сезону АПЛ.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" (18 очок) лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Ноттінгем Форест" з 7 балами перебуває на 10-й позиції.

У наступному турі "городяни" 30 вересня на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона". "Ноттінгем Форест" 1 жовтня прийме "Брентфорд".

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