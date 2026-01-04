Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення в ринг 2026 року.

Про це британський боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Взяв тривалу перерву, але тепер я повернувся. 37 років і продовжую боксувати. Немає нічого краще, ніж бити чоловіка в обличчя і отримувати за це гроші", – написав Ф'юрі.

Реклама

Зазначимо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Олександром Усиком в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Раніше промоутер Ф'юрі озвучив головну умову для його бою проти іншого ексчемпіона світу в хевівейті Ентоні Джошуа.