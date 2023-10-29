"Тайсон повинен подякувати суддям": Нганну емоційно відреагував на поразку від Ф'юрі

Камеруно-французький боєць ММА готовий ще раз вийти на боксерський ринг.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну прокоментував свою поразку від чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Камеруно-французький боєць змішаних єдиноборств, для якого це був дебют у професійному боксі, висловив невдоволення суддівським вердиктом на користь "Циганського короля".

"Тайсон повинен подякувати тим двом суддям, що я не виграв цей бій", – написав Нганну в соцмережах.

Також Френсіс під час інтерв'ю в ринзі заявив, що не проти вийти на боксерський поєдинок знову.

"Відчуваю себе фантастично. Я дуже задоволений. Дякую Саудівській Аравії, що мені дали такий шанс. Я готовий ще боксувати незабаром. Сьогодні ввечері я відчув воду, і тепер я знаю температуру води.

Це новий вид спорту, яким ніколи не займався, я його не особливо відчував. Тепер я знаю, що це можу зробити. І гей, дитинко. Приготуйся. Приготуйся. У будинку вовк!" – заявив Нганну.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. У третьому раунді бою британець побував у нокдауні, але зумів піднятися і продовжив поєдинок.

Наступний бій "Циганський король" повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі у Саудівській Аравії уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхнього поєдинку ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що Усик висловився про суперечливу перемогу Ф'юрі над Нганну.

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