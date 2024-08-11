Стало відомо, де зараз футболіст "Хуста", якого ТЦК забрали з вокзалу

Футболіст закарпатського клубу "Хуст" Микола Сираш, якого 7 травня забрали працівники ТЦК з вокзалу, зараз проходить службу в Збройних Силах України на харківському напрямку.

Про це пише Sport.ua.

Спочатку його відправили на навчання в Національний центр "Десна", а після цього направили до однієї з військових частин Сил оборони на Харківщині.

Ситуація з мобілізацією футболіста викликала значний резонанс. На момент затримання Сирашу було 25 років, і, хоча новий закон про мобілізацію ще не набрав чинності, ТЦК вирішили забрати його на службу. Після затримання футболісту з клубу "Хуст" зв'язок не вдалося відновити, і його подальша доля залишалася невідомою.

Футбольний клуб "Хуст" висловив занепокоєння ситуацією, зазначаючи, що відсутність одного з ключових гравців може загрожувати проведенню чемпіонату України. Оперативне командування "Захід" відреагувало на інцидент, підтвердивши, що хоча підтримка українського футболу залишається важливою, на першому місці для них залишається захист країни.

Нагадаємо, адвокати Марина Бекало та Андрій Межирицький роз'яснили в коментарі для ТСН.ua, що за порушення мобілізаційного законодавства можливі штрафи. Зокрема, штрафи можуть бути накладені за неоновлення даних, неперебування на військовому обліку і неявку до ТЦК за повісткою. Кількість штрафів залежить від кількох видів порушень.

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