Проспорт
263
2 хв

"Театр абсурду": Гераскевич вимагає від МОК зняти заборону на використання "шолома пам'яті"

Український спортсмен звинуватив МОК у "подвійних стандартах".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою зняти заборону на використання "шолома пам'яті" на зимових Олімпійських іграх-2026.

27-річний спортсмен опублікував відеозвернення у себе в Instagram, звинувативши МОК у "подвійних стандартах".

Українець навів приклад американського фігуриста російського походження Максима Наумова, якому на Олімпіаді-2026 дозволили вшанувати пам'ять про своїх батьків, які загинули в авіакатастрофі у січні 2025 року.

Після виступу у короткій програмі Наумов у мікст-зоні показав фото зі своїми батьками, за що не отримав жодних санкцій.

Максим Наумов / © Associated Press

Максим Наумов / © Associated Press

"МОК перетворив ситуацію з "шоломом пам'яті" на театр абсурду. У вчорашньому зверненні речник МОК Марк Адамс, зокрема, наголосив на рівності між спортсменами й саме цим аргументував заборону використання "шолома пам'яті". А вже того ж дня американський фігурист під час виступу на Олімпійських іграх у Мілані здійснив гарне вшанування на пам'ять про своїх батьків, які загинули в авіакатастрофі, - і, звісно, не отримав за це жодних санкцій.

Ця ситуація могла б слугувати ідеальним визначенням поняття "подвійні стандарти". Раніше ми просили, а тепер вимагаємо зняти заборону на використання "шолома пам'яті" під час змагань на Олімпійських іграх. Очевидно, що він не порушує жодних правил МОК", – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, на усіх тренуваннях на олімпійській трасі Гераскевич виступав у "шоломі пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Незважаючи на заборону від МОК і можливу дискваліфікацію, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом на усіх тренуваннях, а також у змагальний день.

11 лютого Владислав знову вийшов на тренування у "шоломі пам'яті" та став найшвидшим серед спортсменів, які вийшли на трасу.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але все одно отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

263
