"Тебе перехитрила людина, яка ніколи в житті не ходила до школи": Ф'юрі потролив промоутера Усика

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Красюка, промоутера чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Ф'юрі висміяв промоутера українського боксера за те, що команда Усика погодилась поділити гонорар за об'єднавчий бій за схемою 70% на 30% на користь британця.

Крім того, "Циганський король" вчергове заявив, що знищить Усика в ринзі та позбавить його чемпіонських поясів.

"Алексе, менеджер Усика, ти сосиска. Ви отримаєте те, що маєте отримати, не хвилюйтеся. Ти найгірший менеджер в історії. Ти змушуєш свого бійця погодитись на 30%, ти невдаха. Ти не дуже розумний, правда? Ти невдаха. Тебе перехитрила людина, яка ніколи в житті не ходила до школи. Сосиско, продовжуй говорити, що хочеш. Твого хлопця знищать. Він залишиться без поясів, як і Ей Джей", – сказав Ф'юрі у відео, яке виклав в Instagram-сторіз.

‼️ Tyson Fury blasts Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk: “You got outwitted by a man who never went to school in his life.”



[️ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/DKep55hnYq — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 14, 2023

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі заплановано на 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару, але водночас висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок, на що українець потужно відповів.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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