"Тебе підіслав "Ювентус": Моурінью загрожує "бан" після скандального вилучення в матчі Серії А

"Тебе підіслав "Ювентус": Моурінью загрожує "бан" після скандального вилучення в матчі Серії А

"Особливий" посеред поєдинку звинуватив арбітра в корупції.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью може отримати дискваліфікацію за свою поведінку під час матчу 26-го туру італійської Серії А проти "Верони".

59-річний португальський коуч був вилучений з поля наприкінці зустрічі. У компенсований час Моурінью показав головному арбітру Луці Пайретто жест, що імітує телефонний дзвінок, а також щось кричав з-за бокової лінії. Рефері покарав португальця червоною карткою.

Як повідомляє видання La Stampa, Моурінью викрикував на адресу судді фрази: "Тебе спеціально поставили сюди судити, тебе підіслав "Ювентус". Це може коштувати "Особливому" дискваліфікації на два чи три матчі.

Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)



Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa — MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) February 19, 2022

У такий спосіб керманич "Роми" нібито натякав на упередженість судді та скандал із договірними матчами 2006 року ("Кальчополі"), в якому був замішаний батько головного арбітра матчу П'єрлуїджі. Він вів телефонні переговори з генеральним директором "Ювентуса" Лучано Моджі, та в підсумку був усунений від футболу на 3,5 року.

Цікаво, що брат Луки Альберто Пайретто останні 8 років працював в "Ювентусі" начальником відділу заходів.

Матч "Рома" - "Верона" завершився внічию - 2:2 . Після 26 зіграних поєдинків римляни з 41 балом посідають 8-ме місце в таблиці Серії А. Від зони Ліги чемпіонів "вовки" відстали на 6 очок.

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