Технічний спонсор збірної України працює з росіянами: УАФ та Павелко мовчать

3 березня з'явилася шокуюча новина: технічній спонсор збірної України Joma продовжив працювати з росіянами і розробив нову форму для російського зеніта. Петербурзький клуб похизувався фото комплекту у соцмережах.

Утім, Українська асоціація футболу жодним чином не відреагувала на цю подію: ні на офіційному сайті, ні в соцмережах організації. Навіть офіційній дистриб’ютор іспанської компанії Joma в Україні виступив із заявою щодо цієї скандальної ситуації.

"Хочемо звернутись до наших клієнтів та підписників з приводу сьогоднішньої ситуації. Позиція нашого магазину повністю збігається зі всіма висловлюваннями і коментарями. Ми обурені новиною про те, що Joma стає технічним спонсором одного з російських клубів. Наш магазин є Дилером Joma в Україні. Ми сплачуємо податки до бюджету України, донатимо на ЗСУ і працюємо заради перемоги нашої країни, підтримуючи економіку та надаючи робочі місця українцям в цей складний для всіх нас час. Інформація, яка є на даний момент, наступна – головний представник Joma в Україні звернувся до головного офісу Joma Sport та чекає від них офіційний коментар з приводу цієї ситуації" - сказано у зверненні.

Львівські "Карпати" також відреагували на цю подію і повідомили про зупинення співпраці з Joma.

А ось від очільників українського футболу - жодної реакції. Вони не прокоментували на жодному рівні – від президента УАФ Андрія Павелка до офіційних сторінок асоціації.

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