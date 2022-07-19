Технічний спонсор збірної України припинив усі спонсорські контракти з російськими командами - УАФ

Іспанський виробник спортивного одягу Joma, який є технічним спонсором збірної України, повністю вийшов із російського та білоруських ринків.

Технічний спонсор збірної України Joma, форму якого представили два російських клуби на сезон-2022/2023, повністю вийшов із російського ринку. В Українській асоціації футболу (УАФ) наголосили, що фірма також припинила співпрацю з клубами з Білорусі.

"УАФ Маркетинг” направив запит до головного офісу іспанської компанії Joma з приводу спонсорства російських та білоруських футбольних клубів. Нам повідомили, що Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв’язку з початком повномасштабної військової агресії рф проти України", – заявили в УАФ на запит Трибуни.

Зауважимо, що Joma - технічний спонсор національної збірної України від 2017 року.

Минулого сезону всі команди російської Прем'єр-ліги (РПЛ) одягали виключно іноземні бренди - Nike, Adidas, Puma, Joma, Jako, Macron. З них усіх тільки Nike повністю відмовився від співпраці та розірвав контракти з російськими клубами.

Нагадаємо, нещодавно CAS відхилив апеляцію Російського футбольного союзу на відсторонення російських клубів і збірних від міжнародних змагань. Таким чином, у сезоні-2022/23 країна-агресорка не буде представлена в футбольних єврокубках.

Читайте також:

Вимагає 50 мільйонів євро компенсації: "Шахтар" подає позов до CAS через нове трансферне правило ФІФА

"Принципова позиція": талант "Шахтаря" зізнався, чому вирішив перейти на українську мову (відео)

"Я б присвоїв йому медаль": Зозуля назвав легіонера, який найбільше допомагав українській армії