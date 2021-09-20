Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Телеведуча-красуня звинуватила тренера клубу УПЛ у сексизмі: розсміявся, відповідаючи на запитання

Дата публікації
Перегляди
98
Телеведуча-красуня звинуватила тренера клубу УПЛ у сексизмі: розсміявся, відповідаючи на запитання

instagram.com/savinadasha

Ще один скандал за підсумками 8-го туру національного чемпіонату.

Телеведуча і дружина захисника донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар'я Савіна звинуватила головного тренера львівського "Руху" Леоніда Кучука в сексизмі.

Після матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги проти чернігівської "Десни" 62-річний фахівець, відповідаючи на запитання про найскладніший момент у поєдинку, сказав: "Я не знаю, це вам судити. Ви питаєте, ви - дівчина, напевно, краще знаєте". Після цього Кучук розсміявся.

В ефірі програми "Великий футбол", коментуючи цю ситуацію, Дар'я сказала: "Він сказав мені, що я - дівчина. І я краще, напевно, розумію футбол, ніж він. Я вважаю, що це сексизм".

В Instagram на Савіну підписано 234 тисячі користувачів. Дівчина часто радує своїх шанувальників сміливими кадрами.

instagram.com/effeffeofficial / ©
instagram.com/effeffeofficial
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / © instagram.com/savinadasha
Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha
  • "Десна" обіграла "Рух" із рахунком 1:0.
  • Раніше Савіна зустрічалася з форвардом київського "Динамо" Владиславом Супрягою.
  • Навесні 2020 року пара розійшлася.
  • Без футболу красуня пробула недовго, закрутивши роман з Бондарем. Після цього закоханих почали труїти в соцмережах.
  • На початку 2021 року Даша повідомила, що вони з Бондарем одружуються.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Селезньов показав середній палець фанатам і опинився в центрі нового гучного скандалу.

Наступна публікація