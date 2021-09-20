Телеведуча-красуня звинуватила тренера клубу УПЛ у сексизмі: розсміявся, відповідаючи на запитання

Ще один скандал за підсумками 8-го туру національного чемпіонату.

Телеведуча і дружина захисника донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар'я Савіна звинуватила головного тренера львівського "Руху" Леоніда Кучука в сексизмі.

Після матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги проти чернігівської "Десни" 62-річний фахівець, відповідаючи на запитання про найскладніший момент у поєдинку, сказав: "Я не знаю, це вам судити. Ви питаєте, ви - дівчина, напевно, краще знаєте". Після цього Кучук розсміявся.

В ефірі програми "Великий футбол", коментуючи цю ситуацію, Дар'я сказала: "Він сказав мені, що я - дівчина. І я краще, напевно, розумію футбол, ніж він. Я вважаю, що це сексизм".

В Instagram на Савіну підписано 234 тисячі користувачів. Дівчина часто радує своїх шанувальників сміливими кадрами.

instagram.com/effeffeofficial

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

Дар'я Савіна / instagram.com/savinadasha

"Десна" обіграла "Рух" із рахунком 1:0.

"Рух" із рахунком 1:0. Раніше Савіна зустрічалася з форвардом київського "Динамо" Владиславом Супрягою.

Навесні 2020 року пара розійшлася .

. Без футболу красуня пробула недовго, закрутивши роман з Бондарем. Після цього закоханих почали труїти в соцмережах.

в соцмережах. На початку 2021 року Даша повідомила, що вони з Бондарем одружуються.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Селезньов показав середній палець фанатам і опинився в центрі нового гучного скандалу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання