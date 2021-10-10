Темний лорд проти римського легіонера: Вайлдер і Ф'юрі вразили публіку під час виходу на ринг (відео)

Темний лорд проти римського легіонера: Вайлдер і Ф'юрі вразили публіку під час виходу на ринг (відео)

Боксери потішили фанатів яскравими костюмами та перфомансом.

Поєдинок за титул WBC в надважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером подарував глядачам неймовірне видовище. По два нокдауни від кожного з боксерів та нокаут в передостанньому раунді - чемпіонська битва вийшла по-справжньому захопливою.

Ф'юрі - Вайлдер: відеоогляд чемпіонського бою

Не лише в самому бою розважали уболівальників елітні надважковаговики. Ефектний перфоманс розпочався ще під час виходу суперників до рингу. Обидва з'явилися в епатажних костюмах.

"Бронзовий бомбардувальник" показався публіці в чорно-червоному костюмі, який покликаний віддати належне його африканським предкам. Обличчя американець ховав під маскою, а на шиї звисало величезне намисто.

Associated Press

"Це особливий костюм для Деонтея. Він попросив нас використовувати червоний і чорний кольори, які відсилають до його африканського коріння. Червоний колір - війна, чорний - похорон. Ми придумали елемент сюрпризу, який змусить людей віддати данину поваги африканському племені Едо", - розповідали творці костюма в інтерв'ю The Sun.

The Bronze Bomber has made his way to the ring



Stream #WilderFury3 NOW on @ESPNPlus ▶️ https://t.co/IZOPV0EerY pic.twitter.com/5WED3hvjdG — ESPN (@espn) October 10, 2021

Своєю чергою, Ф'юрі перевтілився в римського легіонера.

Associated Press

На шляху до рингу він скинув пишне вбрання, залишившись у своєму халаті та одягнув на голову кепку.

Associated Press

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером. Також "Циганський король" заспівав у ринзі після свого тріумфу.

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Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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