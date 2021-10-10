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Темний лорд проти римського легіонера: Вайлдер і Ф'юрі вразили публіку під час виходу на ринг (відео)

Темний лорд проти римського легіонера: Вайлдер і Ф'юрі вразили публіку під час виходу на ринг (відео)

Associated Press

Боксери потішили фанатів яскравими костюмами та перфомансом.

Поєдинок за титул WBC в надважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером подарував глядачам неймовірне видовище. По два нокдауни від кожного з боксерів та нокаут в передостанньому раунді - чемпіонська битва вийшла по-справжньому захопливою.

Ф'юрі - Вайлдер: відеоогляд чемпіонського бою

Не лише в самому бою розважали уболівальників елітні надважковаговики. Ефектний перфоманс розпочався ще під час виходу суперників до рингу. Обидва з'явилися в епатажних костюмах.

"Бронзовий бомбардувальник" показався публіці в чорно-червоному костюмі, який покликаний віддати належне його африканським предкам. Обличчя американець ховав під маскою, а на шиї звисало величезне намисто.

© Associated Press
Associated Press

"Це особливий костюм для Деонтея. Він попросив нас використовувати червоний і чорний кольори, які відсилають до його африканського коріння. Червоний колір - війна, чорний - похорон. Ми придумали елемент сюрпризу, який змусить людей віддати данину поваги африканському племені Едо", - розповідали творці костюма в інтерв'ю The Sun.

Своєю чергою, Ф'юрі перевтілився в римського легіонера.

© Associated Press
Associated Press

На шляху до рингу він скинув пишне вбрання, залишившись у своєму халаті та одягнув на голову кепку.

© Associated Press
Associated Press

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером. Також "Циганський король" заспівав у ринзі після свого тріумфу.

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  • Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця;
  • Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.
  • 35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.
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