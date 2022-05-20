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"Теніс більше хвилюють росіяни, ніж загибель українців": Долгополов відреагував на ракетний удар у Лозовій

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"Теніс більше хвилюють росіяни, ніж загибель українців": Долгополов відреагував на ракетний удар у Лозовій

Фото: btu.org.ua

Експерша ракетка України Олександр Долгополов засмучений ставленням тенісної спільноти до повномасштабної війни, яку Росія вже майже три місяці веде проти українського народу.

Український тенісист, який раніше викрив у лицемірстві кремлівського диктатора Володимира Путіна, опублікував у себе в Twitter відео завданого російськими військами ракетного удару по палацу культури у місті Лозова на Харківщині.

Долгополов написав, що тенісний світ більше переймається санкціями проти російських гравців, ніж смертями та жахіттями, які переживає український народ через вторгнення РФ.

Тенісні організації досі не відсторонили росіян і білорусів від участі у турнірах. Це зробив лише Wimbledon, чиє рішення засудила Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та позбавила турнір Великого шолома рейтингових очок.

"Російські свині атакували Лозову. Мінімум 7 людей поранено, серед них 11-річна дитина. Теніс більше стурбований через росіян (більшість з яких не сказали ні слова і, вірогідно, багато з них підтримують це), які не зможуть грати і просувати свою пропаганду, ніж через загибель та зґвалтування цивільних українців. Тільки Вімблдон та LTA показали, що їх турбує реальна проблема", - написав Долгополов.

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 травня, російські війська випустили три ракети по Лозовій Харківської області. Дві ракети українським силам вдалося збити, одна влучила в Будинок культури, після чого у приміщенні виникла пожежа.

За даними очільника області Олега Синєгубова, унаслідок удару постраждали 8 осіб, серед пораненихдівчинка 11 років.

Олександр Довгополов про початок війни та відсторонення росіян від турнірів великого тенісу

Олександр Довгополов про початок війни та відсторонення росіян від турнірів великого тенісу

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