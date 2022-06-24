Тенісистів країн-агресорок не допустили до участі у престижному турнірі ITF у Латвії

Тенісистів країн-агресорок не допустили до участі у престижному турнірі ITF у Латвії

Латвійський тенісний союз заборонив російським та білоруським спортсменам виступати на їхньому турнірі ITF в Лієпаї. Причини відсторонення спортсменів з країн-агресорок організатори не сказали.

Російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на одному найбільших турнірів ITF, що відбудеться у липні в латвійській Лієпаї.

Про це повідомив у Twitter журналіст Яннік Шнайдер.

Причина виключення гравців з Росії та Білорусі не вказана.

Update: there was an ITF mail to players confirming they had to withdraw. But no explanation whether this is according to the rules or not. Players Panel also had no explanation I was told — Jannik Schneider (@schnejan) June 23, 2022

У листі, яке надійшло російській тенисистці Марині Мельниковій йдеться, що Латвійський тенісний союз не дозволяє брати участі на турнірах, що проходять усередині країни гравцям з Росії та Білорусі. Крім того, тенісистку попросили відмовитися онлайн від своєї заявки на участь у турнірі.

Згодом журналіст доповнив попередній твіт, вказавши, що листа Мельнікова отримала від Міжнародної федерації тенісу (ITF). І зазначив, що у ньому не було вказано, чи відповідає це правилам щодо виступів тенісистів з Росії та Білорусі.

Латвія стала другою країною, яка відмовила у виступі на турнірах тенісистам з Росії і Білорусі. У квітні відповідне рішення ухвалив Wimbledon. За це його позбавили рейтингових очок.

Читайте також:

Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Wimbledon-2022

Перша ракетка України перемогла тенісистку з Москви та пробилася до 1/4 фіналу турніру в Істборні

"Навіть не намагаються нічого дізнатися": відома українська тенісистка - про байдужість тенісної спільноти до війни в Україні