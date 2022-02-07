Тенісистка Пен Шуай прокоментувала скандал зі "звинуваченням" експрем'єра КНР у зґвалтуванні

"Я ніколи не казала, що хтось піддав мене сексуальному насильству", - заявила спортсменка.

Колишня перша ракетка світу в парному розряді Пен Шуай знову спростувала оприлюднену в листопаді минулого року заяву зі звинуваченням експрем'єр-міністра КНР у зґвалтуванні.

Про це із посиланням на її інтерв'ю французькій газеті L'Equipe у Пекіні повідомляє ВВС.

Зазначається, що спортсменка висловила вдяність за занепокоєння з боку вболівальників та інших тенісистів, які організували кампанію #WhereIsPengShuai у соціальних мережах, але сказала: Я не думала, що буде таке занепокоєння, і я хотіла б знати: до чого така турбота?"

"Я ніколи не казала, що хтось піддав мене сексуальному насильству", - заявила виданню 36-річна Шуай. Тенісистка також заперечила своє "зникнення", вказавши, що після публікації з нею зв'язалося така кількість людей, що відповісти всім було "неможливо".

"Ця публікація викликала величезне нерозуміння з боку зовнішнього світу. Я сподіваюся, що сенс цієї публікації більше не спотворюватиметься. І я також сподіваюся, що ми не додаватимемо до цього ще більше галасу", - підкреслила вона.

У суботу, 5 лютого, Шуай зустрілася з президентом МОК на особистій вечері в Олімпійському клубі у Пекіні, а згодом відвідала декілька заходів зимових Ігор.

Шуай на початку листопада минулого року оприлюднила в китайській соцмережі Weibo допис, в якому звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі.

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"Чому ти повернувся і знайшов мене, відвів до себе додому і змусив зайнятися з тобою сексом", - писала тенісистка.

Публікація, попри швидке видалення, стала вірусною в Мережі, а сама Шуай припинила виходити на зв'язок, що викликало загальне занепокоєння щодо її безпеки.

На тлі скандалу Жіноча тенісна асоціація (WTA) тимчасово відмовилася від проведення всіх турнірів у Китаї та Гонконгу.

Втім, у грудні китайська тенісистка вийшла на зв'язок і заперечила свою заяву. "Хочу прояснити ситуацію: я ніколи не говорила та не писала, що мене хтось зґвалтував. Той пост у Weibo - моя особиста справа. Виникло багато непорозуміння", - запевнила вона.

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