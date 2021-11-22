Тенісистка Пен Шуай вперше після звинувачення експрем'єра КНР у зґвалтуванні зв'язалася з МОК: подробиці

Тенісистка Пен Шуай вперше після звинувачення експрем'єра КНР у зґвалтуванні зв'язалася з МОК: подробиці

Після гучної заяви спортсменка майже три тижні не виходила на зв'язок.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах у неділю, 21 листопада, поговорив із китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні, після чого припинила виходити на зв'язок.

Про це із посиланням на повідомлення МОК пише ВВС.

Зазначається, що під час відеодзвінка 35-річна колишня перша ракетка світу в парному рейтингу WTA запевнила, що "здорова та перебуває у безпеці".

"На початку 30-хвилинної розмови Пен Шуай подякувала МОКу за турботу про її добробут, - йдется у повідомленні. - Вона пояснила, що (...) живе у своєму будинку в Пекіні, але хотіла б, щоб її конфіденційність у цей час поважалася".

У заяві МОК також міститься світлина, зроблена під час відеодзвінка, на якій видно, як спортсменка посміхається в камеру.

"Наразі вона воліє проводити час із друзями та родиною, - додали в МОК. - Проте вона продовжить займатися тенісом".

Пен Шуай зникла з поля зору громадськості майже на три тижні після того, як звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі.

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Її відсутність викликала загальне занепокоєння, а зірки міжнародного спорту закликали Китай надати докази того, що тенісистка перебуває у безпеці.

Раніше в неділю китайська державна медіаорганізація Global Times опублікувала третій за останній час відеоролик із Пен Шуай, в якому спортсменка нібито приєдналася до "церемонії відкриття фіналу тенісного матчу серед підлітків".

Представник Жіночої тенісної асоціації (WTA) заявив, що відеозаписи є "недостатнім" доказом безпеки Шуай та "не скасовують і не вирішують занепокоєння WTA щодо її добробуту та здатності спілкуватися без цензури чи примусу".

"Це відео не скасовує наш заклик до повного, справедливого та прозорого розслідування без цензури її звинувачень у сексуальному насильстві, що є причиною нашої первісної стурбованості", - йшлося у зверненні.

35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі. Тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.