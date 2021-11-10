Теофімо Лопес про Ломаченка: він перебуває на шляху назад, його вже немає

Теофімо Лопес про Ломаченка: він перебуває на шляху назад, його вже немає

Він вважає, що це вже пройдений етап.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO в легкій вазі Теофімо Лопес, схоже, більше не виявляє бажання виходити у ринг проти українця Василя Ломаченка.

Про це 24-річний боксер розповів у коментарі для TopRankBoxing.

"Якщо ми знову поб'ємося, то мої навички вийшли на зовсім новий рівень. Насправді так і є. Я бачу все тільки так: я поб'юся з Джорджем Камбососом, а потім поб'юся з іншим хлопцем, який буде навпроти мене.

Ломаченко перебуває на шляху назад, його вже немає. Це нова ера, нове покоління. Ми всі піднімаємося вгору. Завжди так стається, це життєвий цикл. Все завжди має покращуватися та змінюватися. Будуть нові бійці, коли мені теж доведеться втекти.

З’явиться новий хлопець, новий боксер. І це буде мій син. Тільки він обійде мене в боксі, оскільки це наш продовжувач з батьком роду. Мій малюк – це вже четвертий Теофімо", - сказав американський боксер.

Свій наступний поєдинок Ломаченко проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли саме Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Теофімо Лопес, в активі якого 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 боях, вийде у ринг 27 листопада, його суперником буде Джордж Камбосос.

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