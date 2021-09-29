"Тепер про нашу країну дізнаються в найкрутішій лізі світу": український чемпіон забив поляка і отримав контракт з UFC (відео)

Наш співвітчизник виграв 19-й бій у кар'єрі.
Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря здобув перемогу над поляком Лукашем Судольськи на турнірі Dana White's Contender Series - Contender Series 2021: Week 5 у Лас-Вегасі (штат Невада, США).
Уже в першому раунді наш співвітчизник зміг відправити суперника потужною атакою на настил октагону, після чого ефектно добив його.
Коментуючи свою перемогу, Ігор написав в Instagram: "Перемога. Я - в UFC, все вийшло. Одразу скажу - дорога до титулу буде яскравою і вона вже розпочалася. Тепер про Україну дізнаються в найкрутішій лізі світу, ми точно цього гідні".
- Перемога автоматично гарантувала 25-річному Потєрі контракт із UFC. Для нього вона стала 19-ою в кар'єрі. Також у його пасиві 2 поразки. Раніше Ігор завоював титул чемпіона WWFC.
- 28-річний Судольськи зазнав першої поразки у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 8 перемог.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, український боксер знищив американця за шість раундів.