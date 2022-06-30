"Тепер у підручниках вживається просто Русь, якої ніколи не було": відомий російський коментатор звинуватив РФ у переписуванні історії

"Тепер у підручниках вживається просто Русь, якої ніколи не було": відомий російський коментатор звинуватив РФ у переписуванні історії

Російський коментатор Кирило Набутов звинуватив Російську Федерацію у тому, що вони перероблюють історію.

Так, колишній співробітник телеканалу "Матч ТВ", зокрема, розповів про те, як зі шкільних підручників виключається будь-яка згадка України.

Про це сам Набутов заявив в ефірі своєї авторської програми "Нариси" на YouTube-каналі.

Він наголосив, що, наприклад, вже від 1 вересня цього року в підручниках для шкіл РФ не згадуватиметься Київська Русь. Журналіст назвав це справжнім ідіотизмом російської влади.

"У новому федеральному освітньому стандарті (ФГОС) щодо історії, тобто в законі для шкіл, написано, що тепер у підручниках не вживається Київська Русь, а вживається держава Русь, якої зроду ніколи не було. І не вживається Україна, а вживається Запорізька Січ.

Якщо хтось із дітей говоритиме ці слова, то горіти їм у пеклі, бо будуть суворі помилки... Боже мій, ми знову пикою об асфальт щодо переробки нашої історії. Це звичайно, черговий ідіотизм", - зазначив Набутов.

Раніше Набутов підколов колишнього президента РФ, а нині голову Ради безпеки Дмитра Медведєва за його неадекватний пост у месенджері Telegram.

Читайте також:

"Російська Федерація бомбить мою країну": Усик розповів про ракетний терор проти українців (відео)

"Досі незрозуміло, кого підтримує Бубка": український скелетоніст - про дії НОК щодо усунення росіян

Обізвали сміттям: у Росії хамовито закликали позбуватися футболістів-легіонерів