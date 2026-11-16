ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

"Тепер уже в статусі матусі": Харлан оголосила про повернення у фехтування після дворічної паузи

Рекордсменка України за виграними медалями на Олімпіадах готується знову виступати на міжнародній арені. 

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ольга Харлан

Ольга Харлан / © Associated Press

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка у червні народила доньку, оголосила про повернення до змагань після дворічної перерви.

Про це 36-річна українка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Шаблістка зазначила, що рівно два роки тому востаннє виступала на міжнародних змаганнях. За цей час вона неодноразово хотіла оголосити про повернення, але вирішила не поспішати з цією новиною.

"Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I'll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі.

І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.

Першими змаганнями після повернення для українки стане етап Гран-прі з фехтування у французькому Орлеані, який відбудеться 3−5 грудня.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie