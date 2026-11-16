"Тепер уже в статусі матусі": Харлан оголосила про повернення у фехтування після дворічної паузи

Ольга Харлан / © Associated Press

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Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка у червні народила доньку, оголосила про повернення до змагань після дворічної перерви.

Про це 36-річна українка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Шаблістка зазначила, що рівно два роки тому востаннє виступала на міжнародних змаганнях. За цей час вона неодноразово хотіла оголосити про повернення, але вирішила не поспішати з цією новиною.

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"Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I'll be back!" Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі.

І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.

Першими змаганнями після повернення для українки стане етап Гран-прі з фехтування у французькому Орлеані, який відбудеться 3−5 грудня.

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