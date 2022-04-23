"Тепер я вірю в чудеса": легендарному басткетболісту "Азовмаша" вдалося вижити у Маріуполі після поранення

"Тепер я вірю в чудеса": легендарному басткетболісту "Азовмаша" вдалося вижити у Маріуполі після поранення

Чемпіон України в складі "Азовмаша" Петро Подтикан, який останнім часом працював дитячим тренером, розповів, як йому вдалося врятуватися з блокадного Маріуполя.

Колишній баскетболіст постраждав внаслідок авіаудару у блокадному Маріуполі, але зумів вижити та врятуватися з міста.

"Я живий, але трошки поранений. І я тепер вірю у чудеса. І розповім свою історію.

Я був на вул. Будівельників у районі 1000 дрібниць. У місті до цього часу не було нічого (зв'язку, світла, води та газу)

12 березня град летів до нас у квартиру і дивом врізався в тополю перед вікнами та встрів у землю перед під'їздом, наш балкон ударною хвилею разом із рамами та шибками влетів у квартиру.

Мене поранило в руку (рвана рана), в ногу (наскрізне) і в бік (тут серйозніші), дивом усі кістки цілі. Дивом моя Оля не постраждала. Спливаючи кров'ю хотів бігти на дорогу (в надії зустріти військових та відвезти мене до лікарні).

Дивом мені допоміг сусід Діма, якого я знав 2 дні, він повіз мене до лікарні. Дивом прибіг ще сусід і сказав, де працює шпиталь. У лікарні мене зашили (16 швів) – це було ввечері. Провів ніч на каталці в коридорі та вранці попросили йти додому.

Дивом не помер від втрати крові. Потрібні були бинти та антибіотики (взяти було звідки), знову ж таки дивом Оля знайшла все необхідне. Знову ж таки дивом, т.к. на десятий день треба було знімати шви, до нас у підвал спустилася акушер-гінеколог Олена.

Вона при світлі ліхтариків від телефону зняла шви за допомогою косметичних ножиць та пінцету. Пролежав у підвалі 3 тижні. Я не хотів їхати з-за того, що на лівому залишалася моя мама і сестра, коли вже все закінчувалося – медикаменти, їжа, вода та нерви – вирішили таки їхати.

І дивом у дворі серед 7 машин моя вціліла. І ми разом із сім'єю Воробйова на моїй машині, на 1 швидкості виїхали в Мелекіне.

4 квітня поїхав до лікарні сел. Мангуш показати поранення лікаря, зробили рентген виявилося, що у мене уламок у боці. Місцевий лікар вирішив його діставати, розрізав, зробив 5 знімків, у результаті виявилося занадто глибоко, він не зможе його дістати - знову 7 швів.

І знову ж таки дивом я 21 квітня потрапив у місто (місто закрито, нікого не пускають і вимагають якусь фільтрацію), і потрапив до себе на Кірово (будинок і квартира моя згоріла), і проїхав на лівий берег, побачився з мамою та сестрою (З ними все гаразд) і виїхав назад у Мелекіне.

У результаті моя квартира згоріла, Олина розграбована, моє улюблене місто Маріуполь знищено. Але я для чогось вижив, значить житимемо і думатимемо, що тепер з цим усім робити", – написав Підтикан на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що російські окупанти знищили квартиру лідера збірної України з шахів Антона Коробова у Харкові.

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