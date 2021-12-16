"Терміново потрібен перекладач": Усик заговорив невідомою мовою та розсмішив промоутера Джошуа (відео)

Українець відзначився кумедним вчинком у Дубаї.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями IBF, WBA та WBO Олександр Усик зустрівся з промоутером Ентоні Джошуа - Едді Гірном на Всесвітній виставці "Експо-2020" у Дубаї.

Українець вирішив комічно втрутитися у спілкування промоутера з журналістами. Усик підійшов до Гірна, обійняв його і неочікувано звернувся до преси невідомою мовою.

Нагадаємо, що Усик має зустрітися з Джошуа у реванші. Точної дати бою ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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