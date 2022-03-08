Тесть ексфутболіста "Шахтаря" загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів

Тесть ексфутболіста "Шахтаря" загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів

Клуб гравця засудив війну, яку розпочав Путін.

У родині колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Давида Хочолави сталася трагедія.

Так, 29-річний грузинський захисник втратив тестя, який пішов обороняти Україну від російських окупантів. Про це повідомляє офіційний сайт данського "Копенгагена", за який наразі і виступає Хочолава.

"Копенгаген" засудив війну, яку Росія розв'язала на території України, а також закликав допомогти українському народу.

Зазначимо, що Хочолава став гравцем данського клубу влітку 2021 року.

Хочолава перейшов у "Шахтар" з "Чорноморця" в 2017 році. За чотири сезони Давид зіграв в 83 матчах "гірників" і забив три м'ячі. У складі "помаранчево-чорних" Хочолава тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок і один раз Суперкубок.

Раніше розповідалося про те, що Нацполіція відкрила справу щодо переходу Хочолави до "Копенгагена".