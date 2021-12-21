Тести робитимуть щодня: в АПЛ зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом

Не виключено, що сезон доведеться призупинити.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в англійській Прем'єр-лізі стає все гіршою. 20 грудня АПЛ офіційно повідомила про 90 нових позитивних тестів на COVID-19 серед гравців та персоналу клубів.

Це абсолютний антирекорд від початку пандемії. Загалом від 13-го до 19 грудня футболісти та співробітники клубів здали рекордні 12 345 тестів на коронавірусну інфекцію

У зв'язку зі зростанням кількості заражених в лізі вирішили повернутися до екстрених заходів та збільшити кількість тестувань. Тепер в АПЛ перевірятимуть гравців та персонал на коронавірус щодня.

Зазначається, що ліга продовжить співпрацювати з клубами, щоб захистити людей, допомагаючи зменшити ризики зараження COVID-19 у командах. Водночас жодної конкретної інформації щодо клубів чи окремих осіб АПЛ не розголошує.

Раніше повідомлялося, що через різке зростання кількості заражень у командах, пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", було перенесено десять матчів англійської Прем'єр-ліги різних турів.

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