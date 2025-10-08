ТСН у соціальних мережах

Теж займався боксом: помер 17-річний син легендарного ексчемпіона світу

Причини смерті Артуро Гатті-молодшого наразі невідомі.

Артуро Гатті-молодший

Артуро Гатті-молодший / Boxing News

У віці 17 років помер Артуро Гатті-молодший, син колишнього чемпіона світу з боксу Артуро Гатті.

Про трагедію повідомляє Boxing News. Причини смерті Артуро наразі невідомі.

Гатті-молодший пішов стопами легендарного батька і також займався боксом.

Раніше цього року він повинен був виступити у виставковому поєдинку в андеркарді бою Хуана Естради в Мексиці, але зник зі списку учасників заходу без пояснень.

Нагадаємо, Гатті-старший помер 2009 року. Його знайшли мертвим за підозрілих обставин у Бразилії. Місцева поліція визнала смерть Артуро насильницькою. На той момент старшому Гатті було 37 років, а його сину – рік.

Раніше повідомлялося, що ексчемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона було знайдено мертвим у власному будинку.

