Теж займався боксом: помер 17-річний син легендарного ексчемпіона світу
Причини смерті Артуро Гатті-молодшого наразі невідомі.
У віці 17 років помер Артуро Гатті-молодший, син колишнього чемпіона світу з боксу Артуро Гатті.
Про трагедію повідомляє Boxing News. Причини смерті Артуро наразі невідомі.
Гатті-молодший пішов стопами легендарного батька і також займався боксом.
Раніше цього року він повинен був виступити у виставковому поєдинку в андеркарді бою Хуана Естради в Мексиці, але зник зі списку учасників заходу без пояснень.
Нагадаємо, Гатті-старший помер 2009 року. Його знайшли мертвим за підозрілих обставин у Бразилії. Місцева поліція визнала смерть Артуро насильницькою. На той момент старшому Гатті було 37 років, а його сину – рік.
Раніше повідомлялося, що ексчемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона було знайдено мертвим у власному будинку.