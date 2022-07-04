Теж ідуть за кораблем: росіян і білорусів не допустили до міжнародних турнірів з настільного тенісу

Теж ідуть за кораблем: росіян і білорусів не допустили до міжнародних турнірів з настільного тенісу

Виконавча рада Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) відсторонила представників РФ і Білорусі від змагань під своєю егідою в сезоні-2022/23.

У ETTU пояснили, що дотримуються рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF), які радять не допускати до змагань представників Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Таке рішення є необхідним задля захисту безпеки всіх учасників та збереження цілісності європейських клубних змагань", - йдеться в заяві ETTU.

На вердикт організації про відсторонення росіян і білорусів вплинула думка представників клубів, які брали участь у сезоні-2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи. Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до Росії та Білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з країн-агресорок.

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени вимагають виключити росіянку Марію Полякову з комісії атлетів Міжнародної федерації плавання.

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