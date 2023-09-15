The Best-2023: ФІФА оголосила номінантів на звання найкращого гравця та тренера року

Минулого року ці нагороди дісталися Ліонелю Мессі та Ліонелю Скалоні.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список номінантів на нагороду The Best найкращому футболісту та тренеру за підсумками 2023 року.

До списку претендентів на нагороди потрапили 12 гравців та 5 тренерів. Зазначимо, що враховувалися їхні виступи у період від 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023 року, без чемпіонату світу в Катарі.

Список номінантів на нагороду найкращому футболісту року: Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті"), Марсело Брозович ("Інтер", "Аль-Наср"), Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", "Барселона"), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Хвіча Кварацхелія ("Наполі"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (ПСЖ, "Інтер" Маямі), Віктор Осімген ("Наполі"), Деклан Райс ("Вест Гем", "Арсенал"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті").

Список номінантів на приз найкращому тренеру року: Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Хаві Ернандес ("Барселона"), Сімоне Індзагі ("Інтер"), Лучано Спаллетті ("Наполі", збірна Італії), Ангелос Постекоглу ("Селтік", "Тоттенгем").

Крім того, ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2023 року: Яссін Буну ("Севілья", "Аль-Хіляль", Тібо Куртуа ("Реал" Мадрид), Едерсон ("Манчестер Сіті"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Переможців у номінаціях визначать за підсумками голосування серед уболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Нагадаємо, минулого року найкращим футболістом за версією ФІФА було визнано Ліонеля Мессі, який разом зі збірною Аргентини став переможцем чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Найкращим воротарем 2022 року став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, а найкращим тренером – керманич "альбіселесте" Ліонель Скалоні.

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