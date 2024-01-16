The Best FIFA Awards-2023: стало відомо, за кого проголосували представники України

Від України участь у голосуванні брали Сергій Ребров, Андрій Ярмоленко та журналіст Валерій Новобранець.

У понеділок, 15 січня, в Лондоні відбулася урочиста церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards-2023, під час якої було вручено нагороди найкращим у різних номінаціях у чоловічому та жіночому футболі.

Так, найкращим гравцем 2023 року було визнано нападника "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який, до слова, на церемонію не приїхав.

Нагороду найкращому тренеру отримав керманич "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, а воротар "городян" Едерсон став найкращим голкіпером 2023 року.

Переможців у номінаціях The Best FIFA Football Awards визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи у період від 19 грудня 2022-го до 20 серпня 2023 року.

Від України голосували головний тренер збірної України Сергій Ребров, капітан національної команди Андрій Ярмоленко, та журналіст Валерій Новобранець.

The Best FIFA Awards-2023: за кого проголосували представники України

Найкращий гравець 2023 року

Ребров

1. Мбаппе

2. Мессі

3. Голанд

Ярмоленко

1. Мессі

2. Мбаппе

3. Де Брейне

Новобранець

1. Голанд

2. Де Брейне

3. Родрі

Найкращий тренер 2023 року

Ребров

1. Гвардіола

2. Спаллетті

3. Індзагі

Ярмоленко

1. Гвардіола

2. Індзагі

3. Хаві

Новобранець

1. Гвардіола

2. Спаллетті

3. Хаві

Найкращий воротар 2023 року

Ребров

1. Куртуа

2. Едерсон

3. тер Штеген

Ярмоленко

1. тер Штеген

2. Едерсон

3. Буну

Новобранець

1. Едерсон

2. Куртуа

3. тер Штеген

Раніше повідомлялося, що ФІФА також оголосила символічну збірну 2023 року.

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