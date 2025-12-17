- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
The Best FIFA Football Awards-2025: стало відомо, як проголосували представники України
Від України участь у голосуванні взяли Сергій Ребров, Микола Матвієнко та журналіст Валерій Новобранець.
16 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася урочиста церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards-2025, під час якої було вручено нагороди в різних номінаціях.
Так, найкращим гравцем 2025 року було визнано вінгера ПСЖ і збірної Франції Усмана Дембеле.
Найкращим тренером року став Луїс Енріке, а воротарем – Джанлуїджі Доннарумма.
Зазначимо, що у голосуванні брали участь головні тренери, капітани національних команд, а також акредитований журналіст від ФІФА. Від України це – Сергій Ребров, Микола Матвієнко та Валерій Новобранець.
FIFA The Best-2025: як проголосували представники України
Найкращий тренер:
Сергій Ребров: Луїс Енріке (ПСЖ), Арне Слот ("Ліверпуль"), Енцо Мареска ("Челсі")
Микола Матвієнко: Луїс Енріке (ПСЖ), Ганс-Дітер Флік ("Барселона"), Арне Слот ("Ліверпуль")
Валерій Новобранець: Луїс Енріке (ПСЖ), Арне Слот ("Ліверпуль"), Ганс-Дітер Флік ("Барселона")
Найкращий воротар:
Сергій Ребров: Тібо Куртуа ("Реал"), Аліссон ("Ліверпуль"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
Микола Матвієнко: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Давід Рая ("Арсенал"), Ян Зоммер ("Інтер")
Найкращий гравець:
Сергій Ребров: Кіліан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона")
Микола Матвієнко: Кіліан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле (ПСЖ), Гаррі Кейн ("Баварія")
Валерій Новобранець: Усман Дембеле (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона"), Гаррі Кейн ("Баварія")
Нагадаємо, найкращих у номінаціях визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.