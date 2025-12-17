The Best FIFA Football Awards-2025: стало відомо, як проголосували представники України

Сергій Ребров / © УАФ

Реклама

16 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася урочиста церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards-2025, під час якої було вручено нагороди в різних номінаціях.

Так, найкращим гравцем 2025 року було визнано вінгера ПСЖ і збірної Франції Усмана Дембеле.

Найкращим тренером року став Луїс Енріке, а воротарем – Джанлуїджі Доннарумма.

Реклама

Зазначимо, що у голосуванні брали участь головні тренери, капітани національних команд, а також акредитований журналіст від ФІФА. Від України це – Сергій Ребров, Микола Матвієнко та Валерій Новобранець.

FIFA The Best-2025: як проголосували представники України

Найкращий тренер:

Сергій Ребров: Луїс Енріке (ПСЖ), Арне Слот ("Ліверпуль"), Енцо Мареска ("Челсі")

Микола Матвієнко: Луїс Енріке (ПСЖ), Ганс-Дітер Флік ("Барселона"), Арне Слот ("Ліверпуль")

Валерій Новобранець: Луїс Енріке (ПСЖ), Арне Слот ("Ліверпуль"), Ганс-Дітер Флік ("Барселона")

Реклама

Найкращий воротар:

Сергій Ребров: Тібо Куртуа ("Реал"), Аліссон ("Ліверпуль"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Микола Матвієнко: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Давід Рая ("Арсенал"), Ян Зоммер ("Інтер")

Найкращий гравець:

Сергій Ребров: Кіліан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона")

Микола Матвієнко: Кіліан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле (ПСЖ), Гаррі Кейн ("Баварія")

Реклама

Валерій Новобранець: Усман Дембеле (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона"), Гаррі Кейн ("Баварія")

Нагадаємо, найкращих у номінаціях визначали головні тренери й капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосували на сайті ФІФА. Враховувалися виступи гравців у період від 11 серпня 2024-го до 2 серпня 2025 року.