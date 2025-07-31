The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги: де Усик та реакція Ф'юрі

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

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Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги. Чемпіоном залишається українець Олександр Усик, який у бою-реванші нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

На першому місці рейтингу The Ring йде британець Тайсон Ф'юрі, який у себе в Instagram відреагував на свою позицію.

"Цей список показує мою силу. 8 місяців на пенсії і все ще №1. Ми всі знаємо, хто виграв той бій", – написав Ф'юрі в сторіз Instagram.

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На другу сходинку піднявся новозеландець Джозеф Паркер. На третю позицію вийшов німець Агіт Кабаєл. Дюбуа після поразки в реванші від Усика опустився з другого на четверте місце.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

1. Тайсон Ф'юрі

2. Джозеф Паркер

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3. Агіт Кабаєл

4. Даніель Дюбуа

5. Ентоні Джошуа

6. Філіп Хргович

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7. Фабіо Вордлі

8. Чжан Чжилей

9. Мартін Баколе

10. Ефе Аджагба

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Раніше повідомлялося, що Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією The Ring.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.