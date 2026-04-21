The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією — яке місце в Усика

Українець зберіг лідерство в рейтингу Р4Р від The Ring.

Максим Приходько
Олександр Усик / © Associated Press

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

Лідирувати в ньому продовжує володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

Друге місце посідає абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, а третє — володар пояса WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик (Україна)

2. Наоя Іноуе (Японія)

3. Шакур Стівенсон (США)

4. Джессі Родрігес (США)

5. Дмитро Бівол

6. Дзюнто Накатані (Японія)

7. Давід Бенавідес (США)

8. Девін Гейні (США)

9. Оскар Колласо (Пуерто-Рико)

10. Емануель Наваррете (Мексика)

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

Наступний бій Усик проведе 23 травня в Єгипті з видатним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

