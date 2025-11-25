- Дата публікації
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією – на якому місці Усик
Очолює рейтинг Р4Р від The Ring американець Теренс Кроуфорд.
Авторитетний журнал The Ring представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).
Лідирувати в ньому продовжує абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Українець Олександр Усик, який нещодавно відмовився від титулу WBO і через це втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, залишається на другому місці.
Третю сходинку зберіг абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.
Повернувся до топ-10 новий чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі американець Девін Гейні. Він потіснив з десятої позиції мексиканця Сауля "Канело" Альвареса, який у вересні зазнав поразки від Кроуфорда.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
1. Теренс Кроуфорд (США)
2. Олександр Усик (Україна)
3. Наоя Іноуе (Японія)
4. Джессі Родрігес (США) (+2)
5. Дмитро Бівол (-1)
6. Артур Бетербієв (-1)
7. Дзюнто Накатані (Японія)
8. Шакур Стівенсон (США)
9. Девід Бенавідес (США)
10. Девін Гейні (США) (+1)
Раніше повідомлялося, що Усик звернувся до WBO після звільнення титулу та втрати звання абсолютного чемпіона світу.