The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією – на якому місці Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Авторитетний журнал The Ring представив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

Лідирувати в ньому продовжує абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі американець Теренс Кроуфорд.

Українець Олександр Усик, який нещодавно відмовився від титулу WBO і через це втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, залишається на другому місці.

Реклама

Третю сходинку зберіг абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

Повернувся до топ-10 новий чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі американець Девін Гейні. Він потіснив з десятої позиції мексиканця Сауля "Канело" Альвареса, який у вересні зазнав поразки від Кроуфорда.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Олександр Усик (Україна)

Реклама

3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Джессі Родрігес (США) (+2)

5. Дмитро Бівол (-1)

6. Артур Бетербієв (-1)

Реклама

7. Дзюнто Накатані (Японія)

8. Шакур Стівенсон (США)

9. Девід Бенавідес (США)

10. Девін Гейні (США) (+1)

Реклама

Раніше повідомлялося, що Усик звернувся до WBO після звільнення титулу та втрати звання абсолютного чемпіона світу.