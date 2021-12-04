"Ти або робиш щось одне добре, або ні": тренер клубу УПЛ зізнався, чому відмовився очолити збірну України

"Ти або робиш щось одне добре, або ні": тренер клубу УПЛ зізнався, чому відмовився очолити збірну України

Скрипник не був готовий поєднувати посади головного тренера "Зорі" та "синьо-жовтих".

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник пояснив, чому не прийняв пропозицію УАФ очолити націонільну команду.

"Після відходу Шевченка зі збірної України мені пропонували очолити національну команду. Але я на контракті у Зорі. І хоч президент луганців був готовий дозволити поєднати ці посади – я не вважаю, що правильно поєднувати. Ти або робиш щось одне добре, або ні. Це не правильно. На цьому вся дискусія закінчилася.

Я намагаюся професіонально відпрацьовувати контракт. Зоря – це те місце, де я почуваюся впевнено та добре. Гордий, що треную зараз цю команду. Те місце, яке ми зараз посідаємо, важко захищати рік у рік. Проте ми все одно намагаємося.

Та команда, яка в мене є зараз – найкраща у моїй тренерській кар'єрі. Недаремно їх називають "мужиками". Коли у них щось не виходить, у них прокидається заряд. Мене це мотивує ще більше віддаватись роботі. Я хочу щодня приходити на тренування, щоб побачити гравців та знову з ними працювати", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

"Чи буде у мене ще можливість попрацювати зі збірною України? Все може бути – це футбол, і загадувати наперед немає сенсу. Немає нічого неможливого", – додав він.

52-річний фахівець очолив Зорю у липні 2019-го. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2022 року.

Збірну України з початку серпня очолює Олександр Петраков. Спочатку на правах виконувача обов'язків, а 18 листопада чинним головним тренером "синьо-жовтих".

Читайте також:

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу

"Із задоволенням прийму таку пропозицію": ганський захисник клубу УПЛ готовий виступати за збірну України