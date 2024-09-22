"Ти дав їм обом справжній урок боксу": Ф'юрі звернувся до Усика після бою Джошуа – Дюбуа (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика після бою за пояс IBF, в якому Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа.

Після завершення поєдинку "Циганський король", який був присутнім на арені "Вемблі" в Лондоні, підійшов до Усика та, обійнявши, обсипав українця компліментами через його боксерську майстерність.

"Ти дав їм обом справжній урок боксу. Чесна гра для тебе, чесна гра. Ось що роблять навички боксу. Навички, щоб платити за рахунками. Ти розумієш, про що я?" – сказав Ф'юрі.

"You taught them both a proper boxing lesson!"



Tyson Fury to Oleksandr Usyk immediately after #JoshuaDubois pic.twitter.com/NcOc9QhpJN — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 22, 2024

Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Перед цим він тричі відправив суперника в нокдаун – у першому, третьому та четвертому раундах.

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За свою кар'єру Усик двічі перемагав Джошуа рішенням суддів – 2021-го та 2022 року, а також 2023-го здолав Дюбуа нокаутом.

Нагадаємо, у червні 2024 року Олександр відмовився від титулу IBF, а з ним і від звання абсолютного чемпіона світу.

Новим володарем цього пояса став Дюбуа, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF – Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона організації. Бій проти Джошуа став для Дюбуа першим захистом чемпіонського пояса в кар'єрі.

Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа.

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