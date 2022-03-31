"Ти для мене, як матір для сина": Усик написав патріотичну пісню про Україну (відео)

"Ти для мене, як матір для сина": Усик написав патріотичну пісню про Україну (відео)

Боксер розповів про свою любов до батьківщини.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик продовжує підтримувати Україну у війні з російськими окупантами.

Відомий боксер долучився до створення патріотичної пісні. Усик написав слова про любов до України до пісні, яку виконав Василь Жадан.

"Справжній шедевр! Пісня на слова Олександра Усіка у виконанні Василя Жадана. Про рідну неньку Україну", - написав Красюк у себе в Instagram.

Нагадаємо, український боксер вирішив провести реванш з британцем Ентоні Джошуа, який може відбутися влітку цього року.

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