"Ти на боці агресора чи на чиєму": Володимир Кличко емоційно звернувся до легенди боксу, який є прихильником Путіна

"Ти на боці агресора чи на чиєму": Володимир Кличко емоційно звернувся до легенди боксу, який є прихильником Путіна

Український ексбоксер Володимир Кличко виступив із промовою щодо повномасштабного вторгнення РФ.

46-річного Кличка-молодшого нарешті внесли до боксерської Зали слави. Цікаво, що додали його до цього списку ще 2021 року. Утім, через пандемію цю церемонію перенесли, на ній вшанували одразу 36 боксерів, які були внесені до Зали за останні три роки.

Кличко не був присутнім на офіційній церемонії, проте він все ж виступив дистанційно. У своєму Instagram він опублікував відеозвернення з Києва. Він подякував організаторам за відзнаку, а також вкотре нагадав світові про злочини російської армії.

"Дякуємо фанатам та організаторам за визнання. Пам'ятаю, коли у 14 років я почав свій шлях у боксі, я використав це як інструмент для подорожей у дуже юному віці. Я ніколи не мріяв, що так далеко зайду в цьому виді спорту, тим більше, що опинюся серед усіх цих шанованих чемпіонів у Міжнародній залі боксерської слави. Це чудово, це велика честь.

На жаль, російська агресія та війна на моїй батьківщині Україні не дозволила мені приєднатися до вас на цій церемонії особисто. Ця війна змінила не лише мене, але й увесь світ. Я також пам'ятаю, як моє життя змінив бокс. Він зробив мене кращою людиною. Навіть попри те, що це було трохи лячно на початку, пізніше я почав отримувати від цього насолоду.

Радий звернутися до всіх вас. Ну... майже до всіх. Є одна людина, до якої в мене є важливе запитання. Одна людина порушила українське законодавство, в'їхавши на окупований півострів Крим через територію Росії.

Цю людину звати Рой Джонс. Тож, Рою, на чиєму ти боці? На боці агресора чи на боці тих, хто захищає своє право на життя? Я поважаю тебе як бійця, але в мене є серйозні запитання до твоєї моральної орієнтації", - сказав Кличко-молодший у своєму відеозверненні в Instagram.

Зазначимо, що у вересні 2015 року Рой Джонс, який був чемпіоном світу з п'яти вагових категорій, отримав російське громадянство, а також зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним і відвідував тимчасово окупований Крим.