"Ти - наш чемпіон! Слава Україні!": реакція соцмереж на перемогу Усика над Джошуа

Українець Олександр Усик провів успішний захист титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі у реванші з британцем Ентоні Джошуа. ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на перемогу українця.

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші та захистив титули.

У соціальних мережах вболівальники бурхливо відреагували на успіх українця.

Одним із перших Усика привітав глава держави Володимир Зеленський.

"Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!" - написав президент.

Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА @usykaa!

Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2022

Легендарний український боксер, а нині мер Києва, Віталій Кличко також подякував Олександру за перемогу.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк приєднався до привітань, додавши, що життя – це завжди виклик, який потрібно приймати.

"Кожен день треба доводити, що маєш право бути чемпіоном. Що навіть якщо падаєш, треба підводитися і йти до кінця! Як Усик сьогодні у битві проти великого Джошуа. І як назавжди Україна, тому що ми обов’язково виженемо ru-варварів", – пише Подоляк.

Life is a challenge and a fight. You have to prove being a champion daily. Even if you fall, you have to get up and make it till the end! As @usykaa in the battle against the great @anthonyjoshua today. And as Ukraine, because we will definitely drive out the ru-barbarians. pic.twitter.com/3yhCZXMDyi — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Усик вкотре довів, що українці - найсильніші.

"Українці найсильніші! Наш непереможний козак вкотре це довів. Дякую Олександру Усику за чемпіонський бій! Вітаю всіх з перемогою! Тримаємо спортивний фронт і підтримуємо ЗСУ! Все буде Україна!", - пише міністр.

Український актор Євген Нищук назвав тріуф Усика перемогою, що надихає.

"Перемоги надихають! Переконаний, ця перемога, яку Усик присвятив Україні, Збройним Силам України, буде ще однією з цілої плеяди наших перемог! Достойна гра, достойні партнери, достойний фінал. Навіть попри неспокійну ніч на фронті. Далі - більше! Більше яскравих новин!

Більше бавовни! Переможемо обов‘язково! Слава Україні! Слава Героям!", - написав він.

Ось як на перемогу відреагували звичайні українці:

Эту победу Усик посвятил УКРАИНЕ

Верим Усику!!!

Верим в победу Украины!!!

Верим ВСУ!!! pic.twitter.com/6e2bERXA48 — FREEDOM OR DEATH (@gena88788) August 21, 2022

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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