"Ти не вбиваєш брата, не ґвалтуєш сестру": Володимир Кличко - про демонтаж символу дружби між Україною та РФ

"Ти не вбиваєш брата, не ґвалтуєш сестру": Володимир Кличко - про демонтаж символу дружби між Україною та РФ

Легендарний український боксер Володимир Кличко прокоментував демонтаж пам'ятника "Дружби народів" у Києві.

Напередодні у столиці України демонтувати бронзові скульптури двох робітників біля Арки дружби народів. Цей монумент встановили 1982 року "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

Володимир Кличко висловився про демонтаж пам'ятника, який був символом дружби між Україною та Росією, на своїй сторінці в Instagram.

"Ти не вбиваєш брата. Ти не ґвалтуєш сестру. Ти не знищуєш країну свого друга. Ось чому ми демонтували пам'ятник, який одного разу був створений як знак дружби між Україною та Росією", - написав Володимир Кличко в Instagram.

Наразі Володимир Кличко захищає рідну землю від російських загарбників у лавах київської тероборони. Він активно підтримує українських воїнів і регулярно звертається до світової спільноти, розповідаючи про страшні злочини окупантів на території нашої країни.

Нещодавно ТСН Проспорт писав, що Володимир Кличко розповів, чи може повернутися у бокс після завершення війни в Україні.

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