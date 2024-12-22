"Ти – справжня легенда": Володимир Кличко звернувся до Усика після другої перемоги над Ф'юрі

Кличко-молодший також наголосив на важливості тріумфу Олександра для українського народу.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Кличко-молодший щедро розхвалив свого співвітчизника, а також наголосив на важливості тріумфу Олександра для українського народу.

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"Нам пощастило мати такого дивовижного чемпіона. Легенда. Просто видатний боксер. Він увійшов до історії, і ця перемога надзвичайно важлива для нас, українців.

Він знову наніс Україну на карту світу. Він робив це багато разів. Я не знаю іншої людини, яка була б такою ж видатною, як Усик у боксі. Ти – справжня легенда", – наводить слова Кличка BBC.

Додамо, що Володимир особисто прибув до Ер-Ріяда, щоб підтримати Усика у реванші з Ф'юрі. Напередодні поєдинку видатні українські боксери зустрілися та зробили спільне фото. Після бою Кличко-молодший піднявся в ринг і привітав Олександра з перемогою.

Цікаво, що в листопаді 2015 року Володимир Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA. Боксери повинні були зустрітися в реванші, але другий поєдинок так і не відбувся – спочатку британець отримав травму, а потім його спіймали на допінгу.

У ніч проти 22 грудня Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Однак Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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