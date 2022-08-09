"Ти тікаєш від трилогії": Ф'юрі жадає повторного поєдинку з жертвою Усика

Британський надважковаговик Тайсон Ф’юрі хоче повернутися на ринг і вимагає свого співвітчизника Дерека Чісору підписати контракт на третій бій між ними.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри, хоче втретє вийти на ринг з Дереком Чісорою.

Про це британець заявив у відеозверненні.

"Це повідомлення для Дерека Чісори. Ти, Дереку, тікаєш від трилогії. Ти називаєш себе "війною", але тобі слід називати себе боягузом, бо ти уникаєш трилогії та найбільшого гонорару у кар'єрі. Підпиши клятий контракт", – сказав Ф'юрі.

‼️ Tyson Fury confirms he is attempting to come out of retirement for a trilogy fight with Derek Chisora next…



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/ngh9VRABk6 — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 8, 2022

Чісора та Ф’юрі двічі зустрічалися на рингу, у 2011 та 2014 роках. Обидва рази переміг Тайсон.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На рахунку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. В останньому поєдинку Чісора переміг Кубрата Пулєва та завоював вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

Тайсон заявив про завершення професійної кар’єри після переконливої ​​перемоги над Ділліаном Вайтом у квітні. При цьому британець поки що не віддав чемпіонський пояс WBC.

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