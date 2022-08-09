"Ти тікаєш від трилогії": Ф'юрі жадає повторного поєдинку з жертвою Усика

Британський надважковаговик Тайсон Ф’юрі хоче повернутися на ринг і вимагає свого співвітчизника Дерека Чісору підписати контракт на третій бій між ними.
Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри, хоче втретє вийти на ринг з Дереком Чісорою.
Про це британець заявив у відеозверненні.
"Це повідомлення для Дерека Чісори. Ти, Дереку, тікаєш від трилогії. Ти називаєш себе "війною", але тобі слід називати себе боягузом, бо ти уникаєш трилогії та найбільшого гонорару у кар'єрі. Підпиши клятий контракт", – сказав Ф'юрі.
‼️ Tyson Fury confirms he is attempting to come out of retirement for a trilogy fight with Derek Chisora next…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 8, 2022
[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/ngh9VRABk6
Чісора та Ф’юрі двічі зустрічалися на рингу, у 2011 та 2014 роках. Обидва рази переміг Тайсон.
У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.
На рахунку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. В останньому поєдинку Чісора переміг Кубрата Пулєва та завоював вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.
Тайсон заявив про завершення професійної кар’єри після переконливої перемоги над Ділліаном Вайтом у квітні. При цьому британець поки що не віддав чемпіонський пояс WBC.
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