"Ти тупий? На мене дивись": російський тенісист ганебно визвірився на суддю в матчі Australian Open

"Ти тупий? На мене дивись": російський тенісист ганебно визвірився на суддю в матчі Australian Open

Данило Медведєв кричав і ображав арбітра, який зробив йому попередження.

Російський тенісист Данило Медведєв оскандалився під час півфінального матчу Australian Open-2022.

У другому сеті спортсмен із РФ вирішив висловити претензії арбітрові через те, що той дозволяє батькові його суперника грека Стефаноса Циципаса постійно підказувати синові. Під час паузи росіянин не впорався з емоціями та люто накричав на рефері, обізвавши його "тупим".

"Ти псих? Його батько може говорити кожен розіграш? Ти що, тупий? Його батько може говорити кожен розіграш? Відповідай на запитання. Господи, ти жахливий суддя. На мене дивись, я розмовляю з тобою. Дай йому попередження - його батько говорить кожен розіграш. А ти зробив мені попередження просто так", - кричав на адресу судді російський тенісист.

Поєдинок завершився перемогою Медведєва - 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

У фіналі Відкритого чемпіонату Аввстралії росіянин зіграє з іспанцем Рафаелем Надалем, який в іншому пів фіналі обіграв італійця Маттео Берреттіні - 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

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