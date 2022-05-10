"Ти тут граєш, а твоя країна плаче": фанати "Атлетіко" ображали Луніна під час мадридського дербі

"Ти тут граєш, а твоя країна плаче": фанати "Атлетіко" ображали Луніна під час мадридського дербі

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін став жертвою цькувань з боку уболівальників "Атлетіко" в матчі іспанської Ла Ліги.

У неділю, 8 травня, 23-річний українець дебютував за "Реал" у матчі Примери проти "Атлетіко". Під час мадридського дербі фанати "матрацників" намагалися спровокувати Луніна словами про війну в Україні.

Про це повідомляє RNMJ TV Real Madrid.

Трибуни, що розташовувались за воротами Луніна, неодноразово скандували неприємні фрази на його адресу. Один із фанатів вигукував Андрію через мегафон: "Ти тут граєш, а твоя країна плаче".

Cánticos a Lunin en el Wanda



"Tú aquí jugando y tu país llorando "

..no , no podemos entenderlos . pic.twitter.com/D6a15FHVFD — El turko F.C (@Elturko1985FC) May 9, 2022

Варто зазначити, що такі образи на адресу українця не були масовими. Частина уболівальників "Атлетіко" з обуренням відреагувала на цю провокацію та освистала кривдників Луніна.

Поєдинок на "Ванда Метрополітано" завершився мінімальною перемогою команди Дієго Сімеоне з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота Луніна було забито з пенальті.

Для "Королівського клубу" цей поєдинок уже не мав жодного турнірного значення. "Реал" достроково виграв чемпіонський титул Ла Ліги, а тому в грі з "матрацниками" Карло Анчелотті вирішив дати шанс резервістам.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Андрій Шевченко не стримав сліз під час інтерв'ю на італійському ТБ, говорячи про війну в Україні.

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