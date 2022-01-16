"Ти й судити не вмієш": розлючений Мбаппе намагався вигнати арбітра з поля (відео)

"Ти й судити не вмієш": розлючений Мбаппе намагався вигнати арбітра з поля (відео)

Француз міг отримати червону картку.

В рамках 21-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на домашньому полі обіграв "Брест" - 2:0

На 33-й хвилині між форвардом господарів Кіліаном Мбаппе та півзахисником гостей Юго Маньєтті виник конфлікт. Мбаппе врізався в суперника, намагаючись перешкодити йому зробити передачу на краю поля. Коли Маньєтті пробігав повз Кіліана, футболіст парижан схопив його за рукав, мабуть, відреагувавши на якийсь коментар.

Почалася суперечка, і для того, щоб конфлікт не загострився, довелося втрутитися футболістам обох команд.

Головний суддя Мікаель Лесаж показав жовту картку обом футболістам, чим спровокував невдоволення Мбаппе.

"Як можна було дати мені жовту? Як це так? Вали звідси! Ти й судити не вмієш! У цій лізі вічно так... А ти стояв поруч і нічого не бачив?", - розключено кричав Мбаппе.

Лесаж цілком міг показувати нападнику другу жовту, але стерпів образу і продовжив поєдинок.

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