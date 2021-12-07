"Ти завжди будеш у моєму списку pound-for-pound": легендарний боксер розхвалив Ломаченка

Рой Джонс-молодший захоплюється українцем.

Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс-молодший похвалив навички Василя Ломаченка і заявив, що українець завжди входитиме до його особистого списку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

"Було круто поговорити з тобою. Я насолоджувався твоєю кар'єрою, вона подобається мені з першого дня. Було чудово спостерігати за тобою. Не можу дочекатися, коли ти повернешся до титульних перегонів і знову станеш чемпіоном світу" - сказав він у документальному фільмі RELENTLESS: Lomachenko.

"У моїх очах ти ще боєць топ-5 pound-for-pound, якщо не перший номер. Для мене поразка – не причина виключення з паунду. Pound-for-pound – це місце, де ти вмієш робити все. Ти Хай-тек, ти вмієш робити все, тому завжди будеш у моєму списку pound-for-pound, кого б не ставили туди інші", - додав він.

11 грудня Василь Ломаченко поб'ється у Нью-Йорку з ексчемпіоном світу Річардом Коммі.

Бій із Коммі стане для Василя другим після минулорічної поразки від Теофімо Лопеса.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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