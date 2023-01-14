"Ти знаєш, як закінчив Геббельс?": Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Український боксер натякнув росіянину, що на нього чекає доля його нацистського колеги часів гітлерівської Німеччини Йозефа Геббельса.

"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловєюше, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! Ви знаєте, як закінчив Геббельс. За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки.

А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто спочатку вони вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі. Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте… Суверенна держава може йти куди завгодно – в НАТО, не в НАТО.

І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з гімном, з прапором, із президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?", – сказав Усик.

Також Олександр вкотре нагадав, що саме РФ є країною-агресоркою, яка розпочала війну проти України.

"Ви згадуєте мені Донбас? Якби ви не прийшли на Донбас, в український Донецьк, то не було б смертей. Якби ви нахабно не забрали Автономну республіку Крим, то всього цього не було б. А ви розповідаєте нам, які ми погані", – заявив Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик звернувся до росіян, порівнявши Путіна з Гітлером.

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