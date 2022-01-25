"Тік, йоб**ий, так": Ф'юрі лютує від невизначеності у надважкій вазі (відео)

"Тік, йоб**ий, так": Ф'юрі лютує від невизначеності у надважкій вазі (відео)

Циганський король звернувся до Усика та інших потенційних суперників.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі втомився від невизначеності того, з ким йому доведеться провести наступний бій.

Про це британець заявив у Instagram Stories.

"Чергове тренування в залі завершено. Вівторковий ранок завершився як слід. Тік, йоб**ий, так - це наша тема на сьогодні. Ділліан Уайт збирається битися зі мною? Чи відійде в бік Ентоні Джошуа? Дайте мені знати, тому що я вже втомився дивитись на цих нероб, втомився слухати їхні відмовки.

Тік-так, час вийшов. Всі ви отримаєте у мене, боягузи", - зазначив британський чемпіон.

Також Циганський король влаштував у Twitter голосування, в якому запитав своїх підписників, чи прийме Джошуа відступні, щоб Тайсон та Олександр Усик влаштували бій за звання абсолютного чемпіона.

Пост Ф'юрі:

Чи відійде бомж убік?

- Так, він зробить це.

- Ні, не відійде.

- Я травмований

Will the bum step aside? — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 24, 2022

Сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою, а Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком заради відступних. Ей-Джею пропонують 15 млн. фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з українцем. При цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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