"Тільки разом ми переможемо": ще один український спортсмен готовий попрощатися з олімпійським "золотом", щоб допомогти ЗСУ

"Тільки разом ми переможемо": ще один український спортсмен готовий попрощатися з олімпійським "золотом", щоб допомогти ЗСУ

Ємельянов продає медаль Олімпіади-2020.

Дворазовий паралімпійський чемпіон з параканое Сергій Ємельянов вирішив допомогти українській армії у боротьбі з російськими окупантами.

Спортсмен вирішив продати свою золоту медаль Паралімпіади-2020 у Токіо, а отримані кошти передати нашим воїнам, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Привіт усім. Напевно, не говоритиму доброго ранку, тому що для когось він не дуже добрий.

Я – Сергій Ємельянов, планую продати свою золоту паралімпійську медаль Ігор у Японії (2021) для підтримки наших захисників України.

Тільки разом ми переможемо. Слава Україні!", - написав Ємельянов.

Ємельянов виграв "золото" і на ОІ-2016, і на ОІ-2020 у класі KL3 серед атлетів із ураженням нижніх кінцівок.

Раніше український каратист Станіслав Горуна заявив про готовність продати бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо, щоб допомогти Збройним силам України.

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