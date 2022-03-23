"Тільки разом ми переможемо": ще один український спортсмен готовий попрощатися з олімпійським "золотом", щоб допомогти ЗСУ

Ємельянов продає медаль Олімпіади-2020.
Дворазовий паралімпійський чемпіон з параканое Сергій Ємельянов вирішив допомогти українській армії у боротьбі з російськими окупантами.
Спортсмен вирішив продати свою золоту медаль Паралімпіади-2020 у Токіо, а отримані кошти передати нашим воїнам, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Привіт усім. Напевно, не говоритиму доброго ранку, тому що для когось він не дуже добрий.
Я – Сергій Ємельянов, планую продати свою золоту паралімпійську медаль Ігор у Японії (2021) для підтримки наших захисників України.
Тільки разом ми переможемо. Слава Україні!", - написав Ємельянов.
Ємельянов виграв "золото" і на ОІ-2016, і на ОІ-2020 у класі KL3 серед атлетів із ураженням нижніх кінцівок.
Раніше український каратист Станіслав Горуна заявив про готовність продати бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо, щоб допомогти Збройним силам України.
Читайте також:
Українська борчиня через війну залишила свою квартиру в Ірпені, яку отримала за "бронзу" на Олімпіаді-2020
Володимир Кличко: Російська армія, російські чоботи, російська військова техніка мають покинути Україну негайно
П'ять європейських збірних бойкотуватимуть ЧС з водних видів спорту, якщо до турніру допустять представників країни-агресорки