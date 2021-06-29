"Тільки вперед": як зірки спорту та шоу-бізнесу надихають збірну України на матч Євро-2020 зі Швецією

"Тільки вперед": як зірки спорту та шоу-бізнесу надихають збірну України на матч Євро-2020 зі Швецією

Команді Андрія Шевченка побажали успіху у важливому протистоянні.

Відомі українці долучилися до флешмобу Президента України Володимира Зеленського, який звернувся зі словами підтримки до збірної України напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції.

Побажання перемоги в історичному для "синьо-жовтих" поєдинку залишили в соцмережах українські зірки спорту та шоу-бізнесу.

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва записала відеозвернення українською мовою в Instagram.

"Хлопці, я, як спортсменка, знаю, що таке з гідністю представляти Україну на міжнародних змаганнях. На вас лежить велика відповідальність, адже за вами стежитимуть мільйони українців з різних куточків світу. Пам'ятайте про це, коли будете надягати синьо-жовті футболки з тризубом і виходити на поле в Глазго. Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаю вам успіху. Вболіваємо за вас. Віримо в вас. Слава Україні!", - звернулася Подкопаєва.

Емоційне відеозвернення до команди Андрія Шевченка також записала збірна України з боротьби на чолі з чемпіоном-депутатом Жаном Беленюком. Борці голосно побажали українським футболістам перемогти шведів.

Не оминули увагою знакову футбольну битву і представники української естради. Ірина Білик закликала активно вболівати за команду Шевченка.

"Всі вболіваймо за нашу збірну України з футболу", - написала співачка в Instagram.

Інший музичний виконавець Олександр Пономарьов розмістив у соцмережах відео, де разом із сином їде на самокаті та співає "Оле, оле, оле, Україна - чемпіон" на підтримку національної команди.

Відомий співак Віктор Павлік також записав відеозвернення перед грою Швеція - Україна.

"Хочу підтримати нашу збірну, в якої сьогодні дуже відповідальна гра. Хочу нагадати, що вся Україна з вами. Ми дуже вас підтримуємо, любимо і віримо у нашу спільну перемогу. Вперед до перемог", - сказав Павлік.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя побажав головній футбольній команді країни успіху разом із синами.

"Вся країна разом зі збірною. Сьогодні нас буде сорок мільйонів на стадіоні! І перемога буде!", - написав артист.

Вся країна разом зі збірною. Сьогодні нас буде сорок мільйонів на стадіоні! І перемога буде!!! Опубліковано Taras Topolya Вівторок, 29 червня 2021 р.

У флешмобі на підтримку української збірної взяла участь і співачка Наталія Могилевська.

"Хлопці, вся країна з вами! Всі вболіваємо! Тримайтеся! З вами вся Україна! Тільки вперед!", - жене вона вперед підопічних Шевченка.

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлює ситуацію довкола першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку української збірної

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